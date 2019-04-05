В Беларуси снесли 70 памяток жертвам сталинских репрессий, Польша заявила о "плохом сигнале"

5 апреля, 2019, 21:44

В четверг, 4 апреля, в белорусском урочище Куропаты снесли 70 крестов, установленных в память тысяч людей, убитых в этой местности комиссарами НКВД во времена диктатора Иосифа Сталина

Об этом сообщает "Радио Свобода".

При этом белорусские силовики задержали нескольких активистов, которые пытались помешать сносу крестов. В белорусском государственном информагентстве БЕЛТА заявили, что в Куропатах происходят плановые работы по благоустройству и "удаляются незаконно установленные сооружения".

В то же время в инициативной группе "За спасение мемориала Куропаты" заявили, что никаких общественных обсуждений по сносу крестов не проводилось.

Белорусская писательница нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила, что таким образом власти Беларуси проверяют, "съест" ли это гражданское общество.

Между тем министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал Беларусь достойно почтить жертв сталинских репрессий, передает "Польское радио".

"Государства должны помнить о смертях и жертвах, в этом случае сталинского режима", - сказал Чапутович.

Польский министр отметил, что пока информация о сносе крестов проверяется, и отметил что в случае ее подтверждения такая акция "будет плохим сигналом".

Урочище Куропаты является местом массовых расстрелов и захоронений во время сталинских репрессий. По итогам первого проведенного в Беларуси в 1988 году следствия, число жертв достигало 30 тыс. человек. В середине 90-х во время нового следствия масштабы трагедии "уменьшили" до 7 тыс. погибших. Кроме того, власти страны систематически "уменьшают" площадь места расстрелов, хотя, по оценкам белорусских историков и археологов, эта территория могла достигать 26 гектаров, а убили здесь от 40 до 300 тыс. человек.

На фоне бездействия власти по увековечению памяти убитых активисты начали самостоятельно создавать мемориал из крестов вдоль леса неподалеку минской кольцевой дороги.