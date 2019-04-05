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Усик похвастался престижной наградой


фото: youtube
Украинский боксер Александр Усик показал пояс от журнала The Ring

Украинец обнародовал фотографию на своей странице в Instagram.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик показал пояс "Боксер года", который вручает боксерский журнал The Ring.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ringtv #usyk #thering # usyk17 #usyksportswear

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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