Усик похвастался престижной наградой
5 апреля, 2019, 08:29
Украинский боксер Александр Усик показал пояс от журнала The Ring
Украинец обнародовал фотографию на своей странице в Instagram.
Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик показал пояс "Боксер года", который вручает боксерский журнал The Ring.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал дату боя украинского боксера против камерунца Карлоса Такама.
- Украинский боксер Александр Усик изложил видео о подготовке к дебютному бою в супертяжелом весе.
- Телеканал "Интер", который транслирует бои Александра Усика с момента начала его профессиональной карьеры, может остаться без показов поединков боксера.
- Александр Усик и стронгмен Василий Вирастюк устроили дуэль взглядов .
- Промоутер Эдди Хирный назвал условие поединка Александра Усика с лидером супертяжелого дивизиона британцем Энтони Джошуа.
- Российский боксер Александр Поветкин дал оценку украинцу Александру Усику.
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- Усик выложил видео, как он готовится к своему дебюту в супертяжелом весе.
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