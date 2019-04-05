Усик похвастался престижной наградой

5 апреля, 2019, 08:29

Украинский боксер Александр Усик показал пояс от журнала The Ring

Украинец обнародовал фотографию на своей странице в Instagram.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик показал пояс "Боксер года", который вручает боксерский журнал The Ring.