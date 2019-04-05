Украинский чемпион мира по биатлону рассказал о смене гражданства
5 апреля, 2019, 16:10
Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный ответил на вопрос о возможном изменении гражданства
Об этом сообщает "Футбол 24" .
По словам первого в истории украинского мужского биатлона чемпиона мира Дмитрия Пидручного, ему никогда не предлагали изменить гражданство, а в случае подобного предложения он никогда бы не согласился.
"Слава Богу, не предлагали, я никогда бы на это не согласился. После победы в Эстерсунде чувствовал гордость за свою страну. Гордость за себя. Вообще, когда слышу гимн, у меня мурашки по коже бегут, а когда еще и стоишь на высшей ступеньке пьедестала - это вообще что-то невероятное. Хочется переживать эти ощущения как можно чаще", сказал Пидручный.
- Напомним, 10 марта Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
- Украинец Дмитрий Пидручный прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
- Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не сдерживал эмоций во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира.
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