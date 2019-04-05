Украинец незаконно пересек границу с Польшей задом наперед
Об этом сообщает Польское радио.
Пограничный патруль увидел человека, который шел от границы до соседнего населенного пункта. Проверка показала, что это 31-летний гражданин Украины, который несколько минут раньше пересек так называемый зеленый границу.
"Украинец, желая запутать пограничников, пересек границу задом. Следы на границе, оставленные лицом, шла задом вперед, должны были свидетельствовать о якобы сечение границу из Польши в Украину, а не как на самом деле - из Украины в Польшу", - рассказали пограничники.
Он добавил, что человек имел с собой паспорт, в котором была пометка об отказе во въезде из пункта пропуска в Медыке, выданная в связи с отсутствием необходимых финансовых ресурсов. Отмечается, что украинец признался в незаконном пересечении границы и добавил, что его целевой страной должна была стать Германия, где он хотел работать.
Мужчину польская сторона передала Украине. Ему запретили на три года въезд в страны Шенгенской зоны.
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