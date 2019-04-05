Украина проиграла транзитный спор с Россией в ВТО, - СМИ
5 апреля, 2019, 11:23
Украина проиграла ключевую торговый спор с РФ во Всемирной торговой организации по делу о транзитных перевозках
Об этом сообщает " Европейская правда ".
В частности, Киев оспаривал политическую запрет россиян, которая разорвала кратчайший путь украинских товаров на рынки Средней Азии.
Официально ВТО обнародует решение по жалобе Украины против России в ближайшее время.
Рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию РФ, политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. А потому - ограничение транзита они не признали нарушением.
- Напомним, что 29 декабря премьер-министр РФ подписал решение о запрете на ввоз некоторых товаров на территорию РФ.
- Решение приняли в ответ на запрет украинского правительства, принятом 27 декабря, на ввоз российских товаров, в частности продуктов из глюкозы и крахмала из кукурузы.
- 14 февраля стало известно, что Украина пожаловалась на Россию в ВТО из-за запрета на транзит.
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