Украина проиграла транзитный спор с Россией в ВТО, - СМИ

5 апреля, 2019, 11:23

Украина проиграла ключевую торговый спор с РФ во Всемирной торговой организации по делу о транзитных перевозках

Об этом сообщает " Европейская правда ".

В частности, Киев оспаривал политическую запрет россиян, которая разорвала кратчайший путь украинских товаров на рынки Средней Азии.

Официально ВТО обнародует решение по жалобе Украины против России в ближайшее время.

Рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию РФ, политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. А потому - ограничение транзита они не признали нарушением.