//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина проиграла транзитный спор с Россией в ВТО, - СМИ

Украина проиграла ключевую торговый спор с РФ во Всемирной торговой организации по делу о транзитных перевозках

Об этом сообщает " Европейская правда ".

В частности, Киев оспаривал политическую запрет россиян, которая разорвала кратчайший путь украинских товаров на рынки Средней Азии.

Официально ВТО обнародует решение по жалобе Украины против России в ближайшее время.

Рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию РФ, политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. А потому - ограничение транзита они не признали нарушением.

  • Напомним, что 29 декабря премьер-министр РФ подписал решение о запрете на ввоз некоторых товаров на территорию РФ.
  • Решение приняли в ответ на запрет украинского правительства, принятом 27 декабря, на ввоз российских товаров, в частности продуктов из глюкозы и крахмала из кукурузы.
  • 14 февраля стало известно, что Украина пожаловалась на Россию в ВТО из-за запрета на транзит.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

5 апреля, 2019 пятница

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать