У Порошенко советуют Зеленскому сдать еще раз анализы, но не "понарошку"

5 апреля, 2019, 14:48

Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил свои обещания и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами", - рассказал Медведев.

Он отметил, что штаб Порошенко рекомендует Зеленскому понять, что предвыборная кампания - "это не шоу, это момент серьезного выбора для страны и ее граждан".

"Если Зеленский сам предложил сдавать анализы, то должен сдавать анализы не " понарошку" и не выборочно. Он должен сделать все, что положено по медицинским протоколом, чтобы исследовать вопрос о наркотической и алкогольной зависимости", - добавил представитель штаба.