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У Порошенко советуют Зеленскому сдать еще раз анализы, но не "понарошку"


фото: REUTERS
В штабе Петра Порошенко убеждены, что Владимир Зеленский сдал анализы не так, как это предусмотрено медицинскими протоколами

Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил свои обещания и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами", - рассказал Медведев.

Он отметил, что штаб Порошенко рекомендует Зеленскому понять, что предвыборная кампания - "это не шоу, это момент серьезного выбора для страны и ее граждан".

"Если Зеленский сам предложил сдавать анализы, то должен сдавать анализы не " понарошку" и не выборочно. Он должен сделать все, что положено по медицинским протоколом, чтобы исследовать вопрос о наркотической и алкогольной зависимости", - добавил представитель штаба.

  • Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский". Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Порошенко сказал, что в пятницу ждет на Зеленского в медпункте "Олимпийского" для сдачи анализов.
  • Зато Зеленский сдал анализы в частной клинике Киева "Евролаб". Кандидат не согласился сдавать анализы в медпункте на территории НСК "Олимпийский", поскольку он подчинен Министерству здравоохранения, "которое неплохо поддерживает действующую власть".
  • В анализах Порошенко никаких психоактивных веществ не нашли.

 

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