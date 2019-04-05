Талибы атаковали афганских военных: десятки погибших

"По меньшей мере 50 афганских военных были убиты или ранены во время боя в северном районе, граничащем с Туркменистаном, после того как его штурмовали около 500 боевиков" Талибана ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики "Талибана" захватили несколько пунктов пропуска в районе Бала Мургаб.

Отмечается, что боевые действия переживают "интенсивную стадию", против талибов применяются авиаудары. Заместитель министра обороны Афганистана генерал Ясин Зия прибыл в четверг в район боевых действий, чтобы морально поддержать афганских военных, заявил представитель министерства обороны Каиса Мангал. Мангал не смог предоставить данные по количеству погибших и раненых, заявив, что талибы потерпели "тяжелые потери" и начали бегство.

Талибан начал новую волну атак в рамках своего традиционного весеннего наступления даже в то время, когда его руководство продолжает мирные переговоры с США с целью прекратить 18-летний конфликт.