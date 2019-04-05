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Талибы атаковали афганских военных: десятки погибших


фото: REUTERS
Сотни боевиков "Талибана" ворвались в район афганской провинции Бадгис, афганские правительственные силы потеряли десятки бойцов
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей афганских властей.

"По меньшей мере 50 афганских военных были убиты или ранены во время боя в северном районе, граничащем с Туркменистаном, после того как его штурмовали около 500 боевиков" Талибана ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики "Талибана" захватили несколько пунктов пропуска в районе Бала Мургаб.

Отмечается, что боевые действия переживают "интенсивную стадию", против талибов применяются авиаудары. Заместитель министра обороны Афганистана генерал Ясин Зия прибыл в четверг в район боевых действий, чтобы морально поддержать афганских военных, заявил представитель министерства обороны Каиса Мангал. Мангал не смог предоставить данные по количеству погибших и раненых, заявив, что талибы потерпели "тяжелые потери" и начали бегство.

Талибан начал новую волну атак в рамках своего традиционного весеннего наступления даже в то время, когда его руководство продолжает мирные переговоры с США с целью прекратить 18-летний конфликт.

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