Сутки на Донбассе: уничтожены четыре оккупанта

5 апреля, 2019, 08:11

4 апреля российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенно Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 4 апреля огнем четырех оккупантов было уничтожено, двух - ранены. Также огнем уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции ООС девять раз: трижды, с артсистем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия - возле города Авдеевки; из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Песков; со станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Талаковка; из автоматических гранатометов - в районе Павлополь; с противотанкового ракетного комплекса и станковых гранатометов - около Новоселовки Второй.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм взводный опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Новотошковское.