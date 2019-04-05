Сутки на Донбассе: уничтожены четыре оккупанта
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По данным разведки, 4 апреля огнем четырех оккупантов было уничтожено, двух - ранены. Также огнем уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции ООС девять раз: трижды, с артсистем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия - возле города Авдеевки; из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Песков; со станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Талаковка; из автоматических гранатометов - в районе Павлополь; с противотанкового ракетного комплекса и станковых гранатометов - около Новоселовки Второй.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм взводный опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Новотошковское.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-