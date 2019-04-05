США отменили визу главном прокурору Гаагского трибунала

"США отозвали визу главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге, потому что она расследует возможные военные преступления, совершенные силами США в Афганистане", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в марте государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США введут визовые ограничения для сотрудников Международного уголовного суда, которые непосредственно занимаются расследованием в отношении американских военных в Афганистане.

В сентябре 2018 года советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал Международный уголовный суд в Гааге опасным и безответственным за намерения суда расследовать возможные военные преступления американцев в Афганистане. Он также пригрозил судьям и прокурорам суда запретом на въезд в США, замораживанием их активов и организацией против них уголовного преследования.

В 2017 году прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда сообщила, что есть достаточно оснований считать, что в Афганистане были совершены военные преступления и преступления против человечности, и поэтому нужно будет исследовать действия всех сторон конфликта, в частности действия американских военных и сотрудников ЦРУ.

США не признают юрисдикции Международного уголовного суда.