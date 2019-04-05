Семья погибшего в катастрофе МН17 американца судиться со Сбербанком и ВТБ
5 апреля, 2019, 11:35
Семья 18-летнего американца, погибшего во время трагедии MH17, подала в суд США иск на российские банки, а также на компании, которые осуществляют денежные переводы
Об этом сообщает The Star .
"Семья американца, который погиб, когда самолет Малайзийских авиалиний был сбит над Украиной в 2014 году, подала в четверг иск против американских компаний, осуществляющих денежные переводы, и двух российских банков, которые обвиняют в предоставлении услуг группе лиц, причастных к атаке на рейс MH17 ", - говорится в сообщении.
Речь идет о таких банках как Сбербанк, ВТБ, а также компании, которые осуществляют денежные переводы - Western Union и MoneyGram. Семья жертвы рейса МН17 обвиняет их в проведении денежных переводов пророссийским боевикам.
Напомним, Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ об ответственности за уничтожение MH17.
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