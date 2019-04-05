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Самый богатый человек планеты развелся. Жене досталось 4% акций компании Amazon


фото: REUTERS
Самый богатый человек мира, основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос, сохранит контроль над основанным им интернет-ритейлером после развода с женой Маккензи

Об этом сообщает Financial Times .

После развода Безос останется владельцем 12% акций Amazon. Его жена - Маккензи Безос - получит часть, стоимость которой оценивается в $ 35 млрд

Также она отдаст Безос все права и бумаги газеты Washington Post, а также компании Blue Origin, занимающейся космическими технологиями.

При этом сумма, которую Маккензи получит после развода, станет одной из крупнейших сделок в истории. В частности, она превышает больше на данный момент IPO - в 2014 году китайская Alibaba привлекла в ходе первичного размещения акций $ 25 млрд

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