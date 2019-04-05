Самый богатый человек планеты развелся. Жене досталось 4% акций компании Amazon
Об этом сообщает Financial Times .
После развода Безос останется владельцем 12% акций Amazon. Его жена - Маккензи Безос - получит часть, стоимость которой оценивается в $ 35 млрд
Также она отдаст Безос все права и бумаги газеты Washington Post, а также компании Blue Origin, занимающейся космическими технологиями.
При этом сумма, которую Маккензи получит после развода, станет одной из крупнейших сделок в истории. В частности, она превышает больше на данный момент IPO - в 2014 году китайская Alibaba привлекла в ходе первичного размещения акций $ 25 млрд
- Напомним, в январе Безос объявил о разводе с женой . К этому пара прожила в браке 25 лет. Пара остается в хороших отношениях и намерена вместе воспитывать детей.
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Безос стал самым богатым человеком в истории летом 2018 года. Сейчас Forbes оценивает его состояние в $ 139,6 миллиарда долларов.
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8 января компания американца Джеффа Безоса Amazon стала самой дорогой в мире .
- В 2019 году Безос сохранил первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. По данным издания, состояние Безоса за год выросли на $ 19 млрд и составляют $ 131 млрд.
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