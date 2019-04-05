С начала года в Украину не пустили 2,5 тыс. россиян, - Слободян
5 апреля, 2019, 15:42
Более 10 тыс. иностранных граждан не смогли въехать на территорию Украины с начала 2019 года
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, сообщает Интерфакс-Украина.
"С начала 2019 года в Украину не пропустили более 10 тыс. иностранцев, в том числе 2,5 тыс. граждан РФ", - отметил он.
По словам Слободяна, чаще всего основанием для отказа во въезде была потенциально незаконная миграция.
"Это и потенциальные незаконные мигранты, которые ехали сюда, чтобы остаться на нелегальных основаниях, а также те, кто не смог подтвердить цель своей поездки", - подчеркнул он.
- Напомним, с введением военного положения Украины закрыла въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.
- 26 декабря в Украине завершился военное положение. В ГПСУ сообщили, что запрет на въезд в Украину мужчин с РФ снят, но на границе их будут проверять в усиленном режиме .
- По данным ГПСУ, в 2018 году украинскую границу пересекали 93 млн граждан, из них 27 млн - иностранцы. Больше всего в Украину въезжали граждане Молдовы (4,1 миллиона), Беларуси (2,5 миллиона), России (1,5 миллиона), и Польши (1 млн). Также значительный поток наблюдался из Венгрии (828 тыс.), Румынии (645 тыс.), Израиля (296 тыс.), Словакии (294 тысяч) и Турции (287 тыс).
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-