С начала года в Украину не пустили 2,5 тыс. россиян, - Слободян

5 апреля, 2019, 15:42

Более 10 тыс. иностранных граждан не смогли въехать на территорию Украины с начала 2019 года

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, сообщает Интерфакс-Украина.

"С начала 2019 года в Украину не пропустили более 10 тыс. иностранцев, в том числе 2,5 тыс. граждан РФ", - отметил он.

По словам Слободяна, чаще всего основанием для отказа во въезде была потенциально незаконная миграция.

"Это и потенциальные незаконные мигранты, которые ехали сюда, чтобы остаться на нелегальных основаниях, а также те, кто не смог подтвердить цель своей поездки", - подчеркнул он.