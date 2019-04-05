Президент Эстонии обсудит с Путиным Минские соглашения

5 апреля, 2019, 09:20

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в Москву хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным о конфликтах с Украиной и Грузией

Об этом сообщает " Европейская правда ".

"Мы всегда говорим об Украине, говорим о Грузии. Мы стараемся понять, какие могут быть пути решения для выполнения Минских соглашений. Мы обсудим двусторонние отношения, так как не стоит забывать, что в Эстонии и России все-таки есть двусторонние отношения", - отметила президент.

По ее словам, речь идет о приграничном и культурном сотрудничестве.

Кальюлайд посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля. В столице России она примет участие в открытии отремонтированного здания посольства Эстонии. Последний раз президент Эстонии посещал Россию 8 лет назад.