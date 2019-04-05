Правительство снизило цену на газ для населения с апреля. опубликовано постановление

5 апреля, 2019, 18:03

За апрель украинцы заплатят за газ на 1,1 грн за кубометр меньше

Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

Кабинет министров обязал Нафтогаз продавать газ населению "по цене, которая определяется как средняя арифметическая цена газа, по которой Нафтогаз предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты в предыдущем до месяца поставки газовом месяце, но не выше, чем цена, установленная Кабинетом Министров Украины".

Поэтому за апрель украинцы заплатят за газ на 1,1 грн за кубометр меньше.