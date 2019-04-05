Правительство снизило цену на газ для населения с апреля. опубликовано постановление
5 апреля, 2019, 18:03
За апрель украинцы заплатят за газ на 1,1 грн за кубометр меньше
Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.
Кабинет министров обязал Нафтогаз продавать газ населению "по цене, которая определяется как средняя арифметическая цена газа, по которой Нафтогаз предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты в предыдущем до месяца поставки газовом месяце, но не выше, чем цена, установленная Кабинетом Министров Украины".
Поэтому за апрель украинцы заплатят за газ на 1,1 грн за кубометр меньше.
- Напомним, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2019 года снизила цену газа на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%.
- Ранее в " Нафтогазе" сообщили, что готовы не поднимать цену на газ с 1 мая . Впервые за время существования режима возложение специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о возложении специальных обязанностей (ПСО).
- Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения.
Читайте также
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-