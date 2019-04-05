Порошенко издал указ о строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС
Соответствующий Указ №104 / 2019 опубликован на сайте главы государства .
Согласно документу, Порошенко поручил Кабинету министров Украины безотлагательно внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 тa №4 Хмельницкой атомной электростанции.
Также он поручил правительству за два месяца внести в парламент законопроекты об увеличении размера субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения; об отнесении средств от сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения, к источникам формирования спецфонда госбюджета для гарантированного направления таких средств в виде субвенций соответствующим местным бюджетам; по совершенствованию механизма защиты от инфляции средств финрезервов для снятия с эксплуатации атомных блоков.
Также правительство должно принять меры, направленные на всестороннюю поддержку и реализацию пилотного проекта "Энергетический мост" Украина - Европейский Союз ".
Кроме того, КМУ должен способствовать внедрению на атомных электростанциях современных технологий с высокой степенью надежности и безопасности (малых модульных реакторов) и обеспечить производство на отечественных предприятиях оборудования, необходимого для применения таких технологий и обеспечить проведение необходимых консультаций с Европейским Союзом и Секретариатом Энергетического Сообщества по вопросам , связанным с поддержкой и реализацией проекта.
- Напомним, в октябре 2015 В страна разорвала соглашение с Россией о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Вероятным партнером в этом процессе для Украины называли Китай.
- Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк поставил НАЭК "Энергоатом" задачу ускорить завершение строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС с европейскими партнерами . Среди возможных участников достройки энергоблоков может выступить Skoda.
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