Порошенко уволил заместителей председателей Госпогранслужбы и СБУ

5 апреля, 2019, 10:52

Соответствующий указ от 4 апреля обнародован на сайте главы государства.

Однако, причина увольнения не указана.

Кроме того, Петр Порошенко уволил Сергея Базюка с поста заместителя главы Службы безопасности Украины и назначил на эту должность Владислава Косинского.

Такие указы от 4 апреля обнародованы на сайте главы государства. В то же время, на место Серватюк пока никого не назначили.