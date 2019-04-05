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Порошенко уволил заместителей председателей Госпогранслужбы и СБУ


фото: president.gov.ua
5 апреля президент Украины Петр Порошенко уволил Василия Серватюка с поста первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины

Соответствующий указ от 4 апреля обнародован на сайте главы государства.

Однако, причина увольнения не указана.

Кроме того, Петр Порошенко уволил Сергея Базюка с поста заместителя главы Службы безопасности Украины и назначил на эту должность Владислава Косинского.

Такие указы от 4 апреля обнародованы на сайте главы государства. В то же время, на место Серватюк пока никого не назначили.

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