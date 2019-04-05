Порошенко уволил заместителей председателей Госпогранслужбы и СБУ
5 апреля, 2019, 10:52
5 апреля президент Украины Петр Порошенко уволил Василия Серватюка с поста первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины
Соответствующий указ от 4 апреля обнародован на сайте главы государства.
Однако, причина увольнения не указана.
Кроме того, Петр Порошенко уволил Сергея Базюка с поста заместителя главы Службы безопасности Украины и назначил на эту должность Владислава Косинского.
Такие указы от 4 апреля обнародованы на сайте главы государства. В то же время, на место Серватюк пока никого не назначили.
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