Польская церковь заявила, что поддерживает Православную церковь Украины
Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии Собора епископов, передает Cerkvarium .
"От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Православной церкви в Украине однозначно информируем, что Польское Автокефальная Православная Церковь была и есть за признание полной самостоятельности - автокефалии Церкви Православной в Украине", - говорится в сообщении.
В сообщении также добавили, что "предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догматически канонических норм в отношении целой церкви, а не группы раскольников".
Кроме того, они отметили, что те, кто отступил от церкви, те были лишены священнических хиротонии, и они не могут представлять "здоровый церковный организм". Эта каноническая действие нарушает евхаристическую и межправославную единство.
В сообщении говорится, что Польская Православная Церковь сотрудничает с другими поместными церквями для урегулирования церковного вопроса в Украине.
Напомним, 22 декабря 2018 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП) на РПЦ, ведь их руководящий центр находится на территории государства-агрессора.
Чуть позже в УПЦ (МП) заявили , что не прекратят существование после отказа изменить название.
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