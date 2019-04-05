Польская церковь заявила, что поддерживает Православную церковь Украины

5 апреля, 2019, 11:55

Польская Автокефальная Православная Церковь принципиально поддерживает украинскую автокефалию

Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии Собора епископов, передает Cerkvarium .

"От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Православной церкви в Украине однозначно информируем, что Польское Автокефальная Православная Церковь была и есть за признание полной самостоятельности - автокефалии Церкви Православной в Украине", - говорится в сообщении.

В сообщении также добавили, что "предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догматически канонических норм в отношении целой церкви, а не группы раскольников".

Кроме того, они отметили, что те, кто отступил от церкви, те были лишены священнических хиротонии, и они не могут представлять "здоровый церковный организм". Эта каноническая действие нарушает евхаристическую и межправославную единство.

В сообщении говорится, что Польская Православная Церковь сотрудничает с другими поместными церквями для урегулирования церковного вопроса в Украине.

Напомним, 22 декабря 2018 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП) на РПЦ, ведь их руководящий центр находится на территории государства-агрессора.

Чуть позже в УПЦ (МП) заявили , что не прекратят существование после отказа изменить название.