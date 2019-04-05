Пограничники задержали украинца, который вывозил в Беларусь 150 попугаев
Об этом сообщает на пресс-служба ГПСУ.
Нарушителя, который пытался вне пунктов пропуска попасть в Беларусь, задержали пограничники Житомирского отряда, говорится в сообщении.
Отмечается, что заметив охранников границы, мужчина обратился к бегству, однако после непродолжительного преследования был задержан. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, в задержанного не оказалось.
Рядом с нарушителем границы было обнаружено большой ящик, оборудованный ремнями для удобства переноски, в котором находилось 150 попугаев, отмечают в пресс-службе.
Установлено, что нарушителем оказался 45-летний гражданин Украины, житель одного из населенных пунктов приграничья.
Сейчас за попытку нарушения государственной границы и пограничного режима в отношении правонарушителя составлен админматериалы. Попугаев изъято и будет передан сотрудникам фискальной службы. Квалифицировать деяние мужчины будет суд, говорится в сообщении.
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