Пограничники задержали украинца, который вывозил в Беларусь 150 попугаев

5 апреля, 2019, 11:58

Пограничники Житомирщины задержали на украинской-белорусской границе украинца, который пытался доставить в Беларусь 150 попугаев

Об этом сообщает на пресс-служба ГПСУ.

Нарушителя, который пытался вне пунктов пропуска попасть в Беларусь, задержали пограничники Житомирского отряда, говорится в сообщении.

Отмечается, что заметив охранников границы, мужчина обратился к бегству, однако после непродолжительного преследования был задержан. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, в задержанного не оказалось.

Рядом с нарушителем границы было обнаружено большой ящик, оборудованный ремнями для удобства переноски, в котором находилось 150 попугаев, отмечают в пресс-службе.

Установлено, что нарушителем оказался 45-летний гражданин Украины, житель одного из населенных пунктов приграничья.

Сейчас за попытку нарушения государственной границы и пограничного режима в отношении правонарушителя составлен админматериалы. Попугаев изъято и будет передан сотрудникам фискальной службы. Квалифицировать деяние мужчины будет суд, говорится в сообщении.