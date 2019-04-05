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Перепутали 2 и 5: в клинике Eurolab прокомментировали замену справки с анализами Зеленского


фото: likarni.com
В клинике Eurolab, где сдавал анализы Владимир Зеленский объяснили, почему в медицинском заключении сначала дата сдачи анализов была 2 апреля, затем - 5

Об этом клиника Eurolab написала на своей странице в Facebook.

"Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной дате регистрации", - говорится в сообщении.

Напомним, в медицинском заключении Владимира Зеленского дата сдачи анализов на наличие наркотических веществ сначала была 2 апреля, затем ее исправили на 5 апреля.

Отметим, что в крови Зеленского не нашли наркотических веществ.

  • Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
  • Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Петр Порошенко сдал анализы: никаких психоактивных веществ не найдено.
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