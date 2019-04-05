Перепутали 2 и 5: в клинике Eurolab прокомментировали замену справки с анализами Зеленского

5 апреля, 2019, 17:49

Об этом клиника Eurolab написала на своей странице в Facebook.

"Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной дате регистрации", - говорится в сообщении.

Напомним, в медицинском заключении Владимира Зеленского дата сдачи анализов на наличие наркотических веществ сначала была 2 апреля, затем ее исправили на 5 апреля.

Отметим, что в крови Зеленского не нашли наркотических веществ.