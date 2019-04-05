Перепутали 2 и 5: в клинике Eurolab прокомментировали замену справки с анализами Зеленского
5 апреля, 2019, 17:49
В клинике Eurolab, где сдавал анализы Владимир Зеленский объяснили, почему в медицинском заключении сначала дата сдачи анализов была 2 апреля, затем - 5
Об этом клиника Eurolab написала на своей странице в Facebook.
"Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной дате регистрации", - говорится в сообщении.
Напомним, в медицинском заключении Владимира Зеленского дата сдачи анализов на наличие наркотических веществ сначала была 2 апреля, затем ее исправили на 5 апреля.
Отметим, что в крови Зеленского не нашли наркотических веществ.
- Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- Петр Порошенко сдал анализы: никаких психоактивных веществ не найдено.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-