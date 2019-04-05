//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отмена ночного тарифа для бизнеса не повлияла на суточный график потребления электроэнергии, - НКРЭКУ


фото: everyday.in.ua
Отмена дифференцированных тарифов для бытовых потребителей пока не привела к существенному изменению суточного графика потребления электроэнергии в Украине

Об этом сообщил член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко, передает БизнесЦензор.

По данным представителя комиссии, в дневное время потребление электроэнергии возросло примерно на 1%, а в ночное - на 0,5%, то есть отклонение в темпах роста потребления электроэнергии в разное время суток - незначительное.
По данным регулятора, на конец 2019 года дифференцированный тариф на электроэнергию применяли 24 865 субъектов хозяйствования, их объем потребления составил 28,57 млрд кВт/ч, а доля в структуре общего потребления по стране - 19%. При этом около 70% из этого количества составляли небольшие потребители, присоединенной мощностью до 150 кВ.
Коваленко подчеркнул, что в 2018 году субсидирование потребителей, пользующихся зонным тарифом на электроэнергию, составило 3,5 млрд грн, при этом 98% таких потребителей принадлежали к крупной промышленности.


 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать