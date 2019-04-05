Отмена ночного тарифа для бизнеса не повлияла на суточный график потребления электроэнергии, - НКРЭКУ

5 апреля, 2019, 17:38

Отмена дифференцированных тарифов для бытовых потребителей пока не привела к существенному изменению суточного графика потребления электроэнергии в Украине

Об этом сообщил член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко, передает БизнесЦензор.

По данным представителя комиссии, в дневное время потребление электроэнергии возросло примерно на 1%, а в ночное - на 0,5%, то есть отклонение в темпах роста потребления электроэнергии в разное время суток - незначительное.

По данным регулятора, на конец 2019 года дифференцированный тариф на электроэнергию применяли 24 865 субъектов хозяйствования, их объем потребления составил 28,57 млрд кВт/ч, а доля в структуре общего потребления по стране - 19%. При этом около 70% из этого количества составляли небольшие потребители, присоединенной мощностью до 150 кВ.

Коваленко подчеркнул, что в 2018 году субсидирование потребителей, пользующихся зонным тарифом на электроэнергию, составило 3,5 млрд грн, при этом 98% таких потребителей принадлежали к крупной промышленности.

Напомним, с 1 января для юрлиц в Украине отменили ночной тариф на электроэнергию. По подсчетам НКРЭКУ отмена тарифов позволит сэкономить 3,5 млрд грн.

Позже в комиссии объяснили, что для бытовых потребителей дифференцированные тарифы на электроэнергию по периодам времени остались неизменными.



