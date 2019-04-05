Наконец установили контакт. Общественное встретится со штабом Зеленского
Об этом сказал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Юрий Макаров, передает Общественное .
По его словам, встреча со штабом Владимира Зеленского запланирована на 8 апреля.
"Это Зураб занимается... Он встречался с представителями кандидата в президенты Петра Порошенко, ему сказали, что готовы на любой вариант... Он установил контакт наконец со штабом Владимира Зеленского и они будут встречаться и там будут говорить... но пока пока что, сейчас, по крайней мере, то что говорят, это уже хорошо ", - сказал Макаров.
Макаров подчеркнул, что если речь идет о дебатах, которые должны состояться по закону, они должны состояться на Общественном. Но пока место проведения дебатов еще не решено.
- Напомним, Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- Председатель правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что модератора дебатов между кандидатами должен определять общественный вещатель .
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