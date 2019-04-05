Наконец установили контакт. Общественное встретится со штабом Зеленского

5 апреля, 2019, 22:31

Председатель Общественного вещателя Зураб Аласания провел встречу с представителями штаба кандидата в президенты Петра Порошенко

Об этом сказал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Юрий Макаров, передает Общественное .

По его словам, встреча со штабом Владимира Зеленского запланирована на 8 апреля.

"Это Зураб занимается... Он встречался с представителями кандидата в президенты Петра Порошенко, ему сказали, что готовы на любой вариант... Он установил контакт наконец со штабом Владимира Зеленского и они будут встречаться и там будут говорить... но пока пока что, сейчас, по крайней мере, то что говорят, это уже хорошо ", - сказал Макаров.

Макаров подчеркнул, что если речь идет о дебатах, которые должны состояться по закону, они должны состояться на Общественном. Но пока место проведения дебатов еще не решено.