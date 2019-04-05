На Одесчине запустили противокорабельную крылатую ракету "Нептун". ВИДЕО
Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook.
Сам комплекс состоит из:
- командной машины управления
- пусковой установки
- заряжающей машины
- транспортной машины
Отмечается, что кроме самой пусковой установки продемонстрировали весь мобильный береговой комплекс.
Как отметил президент, противник пытался закрыть небо и создать препятствия.
"Противник использует средства радиоэлектронной борьбы, но это создает реальные условия боевого применения ракет. Никаких смягчающих условий", - рассказал он.
"Нептун" - комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".
Первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования состоялись 30 января 2018 года. Испытания, при которых проверялись их летные характеристики и работа систем ракеты прошли успешно.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-