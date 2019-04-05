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На Одесчине запустили противокорабельную крылатую ракету "Нептун". ВИДЕО


фото: president.gov.ua
На полигоне в Одесской области состоялись пуски с ракетного комплекса "Нептун", который вскоре поставят на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook.

Сам комплекс состоит из:

  • командной машины управления
  • пусковой установки
  • заряжающей машины
  • транспортной машины

Отмечается, что кроме самой пусковой установки продемонстрировали весь мобильный береговой комплекс.

Как отметил президент, противник пытался закрыть небо и создать препятствия.

"Противник использует средства радиоэлектронной борьбы, но это создает реальные условия боевого применения ракет. Никаких смягчающих условий", - рассказал он.

"Нептун" - комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".

Первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования состоялись 30 января 2018 года. Испытания, при которых проверялись их летные характеристики и работа систем ракеты прошли успешно.

 

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