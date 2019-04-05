На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв
5 апреля, 2019, 11:28
На северо-востоке Венесуэлы в штате Ансоатеги взорвался нефтепровод
Об этом в Twitter сообщил начальник управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Ансоатеги Пласидо Малави.
"Сообщаем общественность о взрыве на нефтепроводе в секторе Ла Леона вблизи Урик, штат Ансоатеги", - написал Малави.
#EnDesarrollo- Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 апреля 2019 г.
Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.
Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF
"Налаживаем контакт с командой местной гражданской обороны", - добавил он.
О причинах взрыва, а также о том, есть ли пострадавшие, ничего не сообщается.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-