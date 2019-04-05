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На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

На северо-востоке Венесуэлы в штате Ансоатеги взорвался нефтепровод
Об этом в Twitter сообщил начальник управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Ансоатеги Пласидо Малави.

"Сообщаем общественность о взрыве на нефтепроводе в секторе Ла Леона вблизи Урик, штат Ансоатеги", - написал Малави.

"Налаживаем контакт с командой местной гражданской обороны", - добавил он.

О причинах взрыва, а также о том, есть ли пострадавшие, ничего не сообщается.

 
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