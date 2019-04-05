На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

"Сообщаем общественность о взрыве на нефтепроводе в секторе Ла Леона вблизи Урик, штат Ансоатеги", - написал Малави.

"Налаживаем контакт с командой местной гражданской обороны", - добавил он.

О причинах взрыва, а также о том, есть ли пострадавшие, ничего не сообщается.