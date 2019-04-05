На Марсе сняли два солнечных затмения подряд

5 апреля, 2019, 11:03

NASA опубликовало на своем сайте кадры солнечного затмения на Марсе, которое снял марсоход Curiosity

Как говорится в сообщении агентства , камера под названием Mastcam, установленная на велосипеде, имеет множество фильтров, один из которых позволяет наблюдать за Солнцем напрямую.

Благодаря ему и удалось зафиксировать сразу два солнечных затмения, которые произошли один за другим. Фобос - первый спутник Марса - закрыл Солнце 26 марта. Его средний радиус - 11,2 километра. Он находится ближе к планете по сравнению с Деймосом - вторым спутником. Его радиус - 6,2 километра. Он появился в объективе марсохода чуть раньше, 17 марта.

Затмение Фобосом / © NASA

Поскольку Фобос не способен полностью закрыть солнечный диск, такое затмение называют кольцевым. Деймос же настолько маленький, а его орбита отдалена, что он не способен затмить звезду совсем, поэтому ученые говорят, что он "переходит" через Солнце.

Затмение Деймосом / © NASA

Солнечное затмение на Марсе фиксировали несколько раз разными велосипедами. Каждая новая съемка нужна для того, чтобы уточнить координаты орбит спутников, объясняет один из участников миссии Curiosity Марк Леммон (Mark Lemmon):

"Более наблюдений, мы накапливаем с течением времени, помогают определить подробности каждой орбиты. Они все время меняются в ответ на гравитационное притяжение Марса, Юпитера или даже друг друга, поэтому мы должны корректировать данные".

На сегодня снято восемь затмений Деймосом и 40 затмений Фобосом. Эти снимки удалось получить благодаря марсохода Curiosity, Opportunity и Spirit.