//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Львовщине произошел обвал на свалке, погиб человек


фото: explorer.lviv.ua
На Львовщине в результате обвала отходов на свалке один человек погиб, двое спаслись

Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В Самборский отдел полиции около 17:00 поступила информация о том, что на ул. Госпитальной во время копания ямы погиб человек.

"Предварительно установлено, что на территории свалки трое жителей Закарпатья, ища металлолом, копали яму. Внезапно всех трех засыпало мусором. Двое из них после того, как самостоятельно выбрались, начали раскапывать третьего. Однако вытащили его из-под мусора без признаков жизни. Тело 45-летнего жителя Закарпатья направлено на экспертизу", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") УК Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать