На Львовщине произошел обвал на свалке, погиб человек

5 апреля, 2019, 16:03

На Львовщине в результате обвала отходов на свалке один человек погиб, двое спаслись

Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В Самборский отдел полиции около 17:00 поступила информация о том, что на ул. Госпитальной во время копания ямы погиб человек.

"Предварительно установлено, что на территории свалки трое жителей Закарпатья, ища металлолом, копали яму. Внезапно всех трех засыпало мусором. Двое из них после того, как самостоятельно выбрались, начали раскапывать третьего. Однако вытащили его из-под мусора без признаков жизни. Тело 45-летнего жителя Закарпатья направлено на экспертизу", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") УК Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.