На Киевском форуме речь пойдет о стратегическом выборе Украины и Запада, нашу принадлежность к западному цивилизационному пространству, - Лубкивский

5 апреля, 2019, 12:47

Внимание Киевского форума 11-12 апреля будет сосредоточено на внешнеполитических и безопасностных приоритетах кандидатов в президенты

На предстоящих выборах в парламент и тому, способен ли украинский политикум сформировать по итогам 2019 устойчивую национальную власть, которая продолжит европейский и евроатлантический курс.

Об этом в своей статье на « Европейской правде " написал Даниил Лубкивский, член наблюдательного совета фонда Арсения Яценюка "Открой Украину", заместитель министра иностранных дел Украины (2014).

Он сообщил, что нынешний Форум назван "Неутомимая волна: стратегический выбор Украины и Запада": "Образ" неутомимой волны "- это прямая ссылка на одноименную книгу сенатора Джона Маккейна. Помним о большом друге Украины и будем вспоминать его на наших встречах" .

Даниил Лубкивский подчеркнул, что главный форум в Украине по вопросам международной безопасности будет иметь несколько важных контекстов. Киевский форум будет проходить между первым и вторым туром президентских выборов: "Эти выборы неразрывно связаны с еще одним политическим изменением - избранием в октябре новый состав украинского парламента и последующим формированием парламентской коалиции".

"Опасность длительного политического противостояния и высокая вероятность, что в результате избирательного цикла в Украине появятся три слабые институты власти (ограниченный в действиях президент, фрагментированный парламент и недееспособное правительство), составляют не меньшую угрозу, чем российская агрессия", - подчеркнул он.

"Главное внимание форума будет сосредоточено на внешнеполитических и безопасности приоритетах претендентов на пост главы государства. Речь пойдет и о будущей Верховной Раде.

Способен ли украинский политикум сформировать по итогам 2019 устойчивую национальную власть, которая на деле продолжит европейский и евроатлантический курс? В этом будет заключаться наше основной вопрос, который будет касаться именно выборов ", - подчеркнул Лубкивский.

В то же время член наблюдательного совета фонда "Открой Украину" отметил, что круг интересов Форума - значительно шире: "Будем говорить о стратегическом выборе Украины и Запада, а точнее - о единстве Украины с Западом, нашу принадлежность к западному цивилизационному пространству и политическую, экономическую, политику безопасности и культурную взаимозависимость и взаимную необходимость ".

"Подавляющее большинство наших граждан выступают за членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Эти факты подводят к принципиально важной тезиса: те политические силы, которые решатся на изменение или подмену евроатлантического курса Украины, не только терпят неудачу, но и повлекут для себя, страны и всего региона катастрофические последствия ", - написал он.

Этот тезис в равной степени касается и наших западных партнеров, подчеркнул Даниил Лубкивский: "Хватит пустых слов об" усталости от Украины "

"Уставать еще вообще не было оснований. Эта кажущаяся усталость является следствием собственной неуверенности. Украину не удастся долго держать в прихожей. Это плохо закончится. Не менее драматичной станет попытка первых лучших обстоятельствах устраниться от украинского вопроса", - подчеркнул он.

Замедление интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры, как и политика "выжидания" в отношении Украины, убежден Лубкивский, "ударят по самой Европе и прямо поощрит аппетиты Кремля".

Отдельная панель Киевского форума, сообщил Даниил Лубкивский, будет посвящена отношениям с НАТО: "Она станет возможностью обсудить и то, что делает Украина, и то, готовы ли наши партнеры предложить Украине план членства в Альянсе".

Евроатлантическая тема будет также в центре внимания американской панели - "широкой экспертной дискуссии, посвященной внешней политике Соединенных Штатов в период президентства Дональда Трампа, которую Киевский форум будет проводить совместно с Атлантическим советом".