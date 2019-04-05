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На Донбассе захватили в плен российского солдата

На Донбассе взято в плен боевика российско-оккупационных войск

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что около 01.00 ночи разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл украинских позиций на Донецком направлении.

В ходе короткого боя враг отступил, украинскими военнослужащими взято в плен боевика российско-оккупационных войск.

Пленник - Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в / ч 08826). По данным штаба, сейчас пленного допрашивают соответствующие органы из состава Объединенных сил.

 

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