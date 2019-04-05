На дебаты Зеленского и Порошенко хотят приехать иностранцы и уже спрашивают о билетах, - НСК "Олимпийский"
Об этом заявил заместитель директора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов, передает " Громадське".
Он сказал, что на дебаты готовы приехать желающие из Германии и Великобритании.
"По состоянию на сегодня никаких заявок на 19 апреля НСК" Олимпийский "не получал ни от коммерческих структур, ни от других. Дата свободна. Если говорить о подготовке к дебатам, то заявку на проведение могут подавать два субъекта: ЦИК или Общественное телевидение. На сегодня мы не получили официального обращения ни от одного, ни от другого субъекта ", - отметил Анисимов.
Он добавил, что "Олимпийский" будет обеспечивать исключительно технические условия проведения дебатов: свет, сигнал, чистота и тому подобное. Организацией заниматься НСТУ.
Анисимов также отметил, что сейчас невозможно назвать сумму проведения дебатов, поскольку стоимость высчитывают от требований, которые выдвигает организатор. Он добавил, что НСК понадобится не менее 2-3 дня на организацию мероприятия.
- Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
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