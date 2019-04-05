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На дебаты Зеленского и Порошенко хотят приехать иностранцы и уже спрашивают о билетах, - НСК "Олимпийский"


фото: narodna-pravda
В НСК "Олимпийский" постоянно поступают запросы относительно билетов на дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко как от граждан Украины, так и из-за рубежа

Об этом заявил заместитель директора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов, передает " Громадське".

Он сказал, что на дебаты готовы приехать желающие из Германии и Великобритании.

"По состоянию на сегодня никаких заявок на 19 апреля НСК" Олимпийский "не получал ни от коммерческих структур, ни от других. Дата свободна. Если говорить о подготовке к дебатам, то заявку на проведение могут подавать два субъекта: ЦИК или Общественное телевидение. На сегодня мы не получили официального обращения ни от одного, ни от другого субъекта ", - отметил Анисимов.

Он добавил, что "Олимпийский" будет обеспечивать исключительно технические условия проведения дебатов: свет, сигнал, чистота и тому подобное. Организацией заниматься НСТУ.

Анисимов также отметил, что сейчас невозможно назвать сумму проведения дебатов, поскольку стоимость высчитывают от требований, которые выдвигает организатор. Он добавил, что НСК понадобится не менее 2-3 дня на организацию мероприятия.

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