Мне все равно, что будет с Коломойским, - Зеленский о национализации Приватбанка
Об этом он заявил в комментарии программе " Схемы: коррупция в деталях " (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый»).
"Да мне все равно, что будет с Игорем Коломойским. Ну, это должны разбираться ..." ПриватБанк "сейчас - государственное учреждение, почему оно должна возвращаться Коломойскому?" - ответил Зеленский.
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Напомним, утром 1 апреля на момент обработки 75% протоколов Владимир Зеленский лидировал на президентских выборах с показателем 30,4% голосов. Вместе с ним во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, проходит действующий президент Петр Порошенко (16,1%).
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В феврале бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконным национализации ПриватБанка в 2016 году
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Ранее сообщалось, что с 2012 года по ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским через счета компаний артиста Владимира Зеленского было выведено $ 41 млн.
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Зеленский публично заявил, что в случае избрания президентом, не попытается ли возвращать ПриватБанк прежним владельцам.
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Суд объявил дебаты о национализации ПриватБанка после победы Зеленского в первом туре выборов.
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