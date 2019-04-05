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Мне все равно, что будет с Коломойским, - Зеленский о национализации Приватбанка

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что ему "все равно, что будет с Игорем Коломойским", и что нет оснований возвращать ПриватБанк в собственность олигарха

Об этом он заявил в комментарии программе " Схемы: коррупция в деталях " (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый»).

"Да мне все равно, что будет с Игорем Коломойским. Ну, это должны разбираться ..." ПриватБанк "сейчас - государственное учреждение, почему оно должна возвращаться Коломойскому?" - ответил Зеленский.

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