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MARUV выпустила клип на песню Siren Song, которую представила на Евровидении 2019


фото: Скріншот
Украинская певица и победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась от участия в Евровидении-2019, представила клип на свой хит Siren Song

Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

В клипе танцуют девушки в латексном одежде, боди и высоких каблуках. В частности, они обливались вином и кровью. Затем исполнительница оказалась в ванной с красной жидкостью, а в конце видео - в одной постели со всеми героинями видео.

Видеоработа артистки за считанные часы набрала более 30 тыс. просмотров.

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