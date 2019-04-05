MARUV выпустила клип на песню Siren Song, которую представила на Евровидении 2019
5 апреля, 2019, 12:25
Украинская певица и победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась от участия в Евровидении-2019, представила клип на свой хит Siren Song
Соответствующее видео опубликовали на YouTube.
В клипе танцуют девушки в латексном одежде, боди и высоких каблуках. В частности, они обливались вином и кровью. Затем исполнительница оказалась в ванной с красной жидкостью, а в конце видео - в одной постели со всеми героинями видео.
Видеоработа артистки за считанные часы набрала более 30 тыс. просмотров.
- Напомним, что MARUV одержала победу в Национальном отборе на Евровидение-2019 именно с этой песней. Однако победительница Нацотбора MARUV НЕ будет представлять Украину на Евровидении, ведь не подписала соглашение с НСТУ.
- Финалисты Нацотбора Freedom-jazz girls band , KAZKA и Brunettes Shoot Blondes также отказались от участия в конкурсе.
- Общественное заявил, что в этом году Украина не будет участвовать в Евровидении-2019.
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