Кандидаты в президенты должны заявить о приоритетах во внешней политике, - Климкин

"Я не комментирую ход избирательной кампании. В данном случае я не комментирую позиции обоих кандидатов - они сами могут сказать о своих приоритетах - там планируются дебаты на "Олимпийском", теперь все происходит интересно", - сказал Климкин.

Он также сказал, что, скорее всего, в день дебатов его не будет в Киеве, "но если бы был, конечно, это было бы интересно".

По его словам, для него важно, чтобы украинцы "сделали выбор, который они понимают".

На вопрос журналистов о своих планах в случае отставки после президентских выборов, Климкин отметил, что уже определил для себя, что делать.

"Я всегда буду бороться за Украину так, как я себе ее представляю, а я представляю Украину европейской демократической страной, которая должна быть членом ЕС и НАТО, - это безусловно", - сказал Климкин.

Он также рассказал, что перед Украиной стоят вызовы во внешнем измерении и одновременно есть проблемы во внутренней политике.

"Вызовы во внешнем измерении можно решить только если мы решим проблемы во внутренней политике. Я, конечно, не буду делать каких-либо заявлений, пока идет избирательная кампания, но у нас в тренде делать видеообращение - может, и видеообращение сделаю о том, что будет дальше. От себя могу сказать, что я точно буду действовать по закону и по совести", - отметил Климкин.