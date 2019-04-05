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ГПУ предъявила обвинение адвокату главреда "РИА Новости-Украина"

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения адвокату главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому

Об этом сообщил коллега Доманского, адвокат Руслан Берещенко в Facebook.

"Только что заместитель генерального прокурора Украины объявил и вручил уведомление о подозрении нашему другу, коллеге, известному адвокату и публичному лицу Андрею Доманскому", - написал он.

В понедельник, 8 апреля, планируется рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении в отношении Доманского меры пресечения в виде залога.

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