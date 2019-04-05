ГПУ предъявила обвинение адвокату главреда "РИА Новости-Украина"

5 апреля, 2019, 15:14

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения адвокату главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому

Об этом сообщил коллега Доманского, адвокат Руслан Берещенко в Facebook.

"Только что заместитель генерального прокурора Украины объявил и вручил уведомление о подозрении нашему другу, коллеге, известному адвокату и публичному лицу Андрею Доманскому", - написал он.

В понедельник, 8 апреля, планируется рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении в отношении Доманского меры пресечения в виде залога.