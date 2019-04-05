ГПУ предъявила обвинение адвокату главреда "РИА Новости-Украина"
5 апреля, 2019, 15:14
Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения адвокату главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому
Об этом сообщил коллега Доманского, адвокат Руслан Берещенко в Facebook.
"Только что заместитель генерального прокурора Украины объявил и вручил уведомление о подозрении нашему другу, коллеге, известному адвокату и публичному лицу Андрею Доманскому", - написал он.
В понедельник, 8 апреля, планируется рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении в отношении Доманского меры пресечения в виде залога.
- Напомним, 15 мая 2018 представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости-Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- В банковской ячейке руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нашли $200 тыс., предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости-Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей.
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Вышинского.
- Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства.
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