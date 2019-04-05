Еще четыре облгаза Фирташа оштрафовали за доначисление в платежках

5 апреля, 2019, 13:03

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала "Николаевгаз", "Харьковгоргаз", "Сумыгаз" и "Днепрогаз"

В результате внеплановых проверок Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) наложила штраф за доначисление объемов потребления газа в платежках на четырех операторов газораспределительных сетей на общую сумму 3,4 млн грн, передает УНИАН .

Решение регулятора коснулось компаний "Николаевгаз", "Харьковгоргаз", "Сумыгаз" и "Днепрогаз", которые входят в группу "Региональная газовая компания", которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составляют 850 тыс. грн, что является максимальной суммой финансового наказания в таком случае.

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий в части приведения объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям, что привело к дополнительным начислений в платежках потребителей.

НКРЕКП обязала компании провести перерасчеты по тех конкретных потребителей, в отношении которых проводилась проверка, а также сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, в отношении всех потребителей, в отношении которых осуществлялись такие доначисления, до 26 апреля 2019 года.

Согласно решению, регулятор направит обращение в Антимонопольный комитет Украины для проведения расследования о злоупотреблениях монопольным положением указанной компанией.

Кроме того, по результатам плановой проверки оператора ГРС "Днепрогаз" были обнаружены другие нарушения, за которые регулятор дополнительно оштрафовал компанию еще на 850 тыс. грн

Среди таких нарушений были неустановления газовых счетчиков для 22% своих потребителей. Нацкомиссия обязала облгазы заняться установлением новых и поверкой просроченных счетчиков.

Таким образом компании "Днепрогаз" оштрафовали на сумму 1,6 млн грн.