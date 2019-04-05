Экзамены в автошколах будут фиксировать на видео

5 апреля, 2019, 15:23

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, связанные с выдачей удостоверений водителя и подготовкой водителей

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий в Facebook.

Среди главных нововведений:

Введена видеофиксация процессов сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыкам управления. Отныне, во время сдачи практического экзамена, действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, установленного в каждом экзаменационном авто.

Также отмечается, что сократили до 2-х лет срок действия полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств. Ранее кандидат в водители мог прийти сдавать экзамен через 5 лет после окончания автошколы.