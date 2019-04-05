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Экспресс на Борисполь снова сломался: отказали двери

В поезда Kyiv Boryspil Express, курсирующего между столицей и международным аэропортом "Борисполь", возникли проблемы с дверью

Об этом сообщает пассажир Роман Маселко в Facebook .

"Поезд в 8:17 - норм. Зашли, нашли место. Кстати, мест для ребенка и каляски не так много. Проходы очень узкие. Но этот поезд таки не поехал - сломались двери", - написал он.

Пассажир сообщил, что пришлось ждать другого поезда и "людей уже собралось достаточно".

"И в этом - тоже одни двери не открылись. Пока перешли на другие двери, все места заняты. Поэтому едем стоя", - написал он.

Надеюсь на самолет успеем, дадав пользователь соцсети.

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  • Напомним, 30 ноября 2018 запустили поезд Kyiv Boryspil Express , который будет курсировать между центральным железнодорожным вокзалом Киева и перед международной аэропортом "Борисполь". Средний интервал движения поезда составляет от 30 до 60 минут. Предполагается круглосуточное курсирования поезда. Цена билета - 80 грн.
  • В феврале по дороге в Борисполь Kyiv Boryspil Express ненадолго остановился, в Укразализныце заявили, что п асажиры, которые опоздали в аэропорт "Борисполь" из-за задержки экспресса проходить упрощенную процедуру регистрации на самолет.
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