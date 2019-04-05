Экспресс на Борисполь снова сломался: отказали двери

5 апреля, 2019, 12:34

В поезда Kyiv Boryspil Express, курсирующего между столицей и международным аэропортом "Борисполь", возникли проблемы с дверью

Об этом сообщает пассажир Роман Маселко в Facebook .

"Поезд в 8:17 - норм. Зашли, нашли место. Кстати, мест для ребенка и каляски не так много. Проходы очень узкие. Но этот поезд таки не поехал - сломались двери", - написал он.

Пассажир сообщил, что пришлось ждать другого поезда и "людей уже собралось достаточно".

"И в этом - тоже одни двери не открылись. Пока перешли на другие двери, все места заняты. Поэтому едем стоя", - написал он.

Надеюсь на самолет успеем, дадав пользователь соцсети.