Экс-премьера Хорватии посадили на 6 лет за коррупцию

5 апреля, 2019, 16:06

Верховный суд Хорватии увеличил срок заключения до 6 лет для бывшего премьера страны Иво Санадера, которого обвиняют в коррупции

Об этом сообщает Reuters.

В 2017 году суд низшей инстанции приговорил Санадера к 4,5 года, что меньше пятилетнего порога, который требовал бы заключения бывшего премьер-министра до решения Верховного суда.

После решения Верховного суда, который увеличил срок ареста до 6 лет, Санадера сразу забрали в тюрьму.

Санадер, который был премьером Хорватии с 2003 по 2009 год и ушел в отставку без всяких объяснений, отрицает все обвинения в свой адрес.

Согласно материалам дела, Санадер во время своего правления заставил правительство приобрести в Загребе здание вдвое выше рыночной цены. Правительство заплатило за недвижимость 10 млн евро, 2,3 млн евро при этом пошли на личный счет Иво Санадера.

Против бывшего премьер-министра выдвигали и другие коррупционные обвинения.

Санадер все еще может обжаловать приговор в Конституционном суде.