Экс-премьера Хорватии посадили на 6 лет за коррупцию
Об этом сообщает Reuters.
В 2017 году суд низшей инстанции приговорил Санадера к 4,5 года, что меньше пятилетнего порога, который требовал бы заключения бывшего премьер-министра до решения Верховного суда.
После решения Верховного суда, который увеличил срок ареста до 6 лет, Санадера сразу забрали в тюрьму.
Санадер, который был премьером Хорватии с 2003 по 2009 год и ушел в отставку без всяких объяснений, отрицает все обвинения в свой адрес.
Согласно материалам дела, Санадер во время своего правления заставил правительство приобрести в Загребе здание вдвое выше рыночной цены. Правительство заплатило за недвижимость 10 млн евро, 2,3 млн евро при этом пошли на личный счет Иво Санадера.
Против бывшего премьер-министра выдвигали и другие коррупционные обвинения.
Санадер все еще может обжаловать приговор в Конституционном суде.
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