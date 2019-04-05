Древние киты с копытами: ученые нашли остатки древних млекопитающих, которым 42 млн лет

5 апреля, 2019, 12:48

Международная команда ученых из пяти стран нашла останки четвероногого кита, жившего примерно 42,5 миллиона лет назад

Их нашли на юго-западе Перу, в бассейне Писко, у подножия Анд. О результатах раскопок сообщается в журнале Current Biology .

Ближайший родственник китообразных - парнокопытные млекопитающие. Древние китообразные сначала жили в Южной Азии (примерно 50 млн лет назад), а затем мигрировали в регион Тихого океана. Сейчас археологи нашли в Перу кости нового вида, который ученые назвали Peregocetus pacificus. Он проливает свет на то, когда и как предки китов мигрировали из Азии в Америку.

По словам палеонтолога Оливье Ламберта (Olivier Lambert), исследователи искали окаменелости вымерших морских млекопитающих, но внезапно наткнулись на скелет четвероногого кита. Для них такая находка стала неожиданностью.

"Киты - это иконический пример эволюции, - утверждает эксперт с давних китов лондонского музея естественных наук Трэвис Парк. - Из маленьких копытных млекопитающих они превратились в голубых китов, которых мы знаем сегодня. Очень интересно понимать, как они завоевывали океан".

На извлечение костей ушло три дня. Ученых поразило, насколько хорошо сохранились останки. Они сразу определили коленную чашечку животные, лодыжки и пальцы конечностей. Позже их внимание привлекли ребра, позвонки и нижняя челюсть с зубами. Этот скелет стал полным среди четвероногих китов, обнаруженных за пределами Индии и Пакистана. Его возраст оценивают в 42,6 миллиона лет, что делает эти останки старыми на территории Америки.

Форма костей подсказала палеонтологам том, как двигалась существо. Его бедра плотно прикреплялись к треугольной кости у основания позвоночника. Вместе с тем пропорции передних и задних конечностей, а также небольшие копыта на кончиках пальцев говорят о том, что животное могло одновременно плавать и ходить по суше.

Однако длинные пальцы, между которыми, вероятно, находились перепонки, и форма хвоста свидетельствуют о том, что эти животные более свободно чувствовали себя в воде.

До этого ученые предполагали, что китообразные могли добраться до побережья Америки двумя путями: через Северную или Южную Атлантику. Теперь же, на основании последних находок в Перу, гипотеза о том, что путь миграции четвероногих китов пролегал через Южную Атлантику, кажется более вероятной.