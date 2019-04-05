До 26 апреля украинцы должны заплатить налоги - ГФС
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
"Согласно распоряжению Кабинета Министров "О переносе рабочих дней в 2019 году" от 10.01.2019 № 7-р в апреле текущего года вторник, 30 апреля, перенесен на субботу, 11 мая", - говорится в сообщении.
Таким образом, отметили в ГФС, последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день - 30 апреля.
В то же время, нормами налогового кодекса не предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов (п.57.1 ст.57 Кодекса), подчеркнули в ГФС.
"Поэтому уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо осуществить не позднее 26 апреля 2019 года", - заключают в фискальной службе.
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