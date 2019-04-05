Для Всемирного банка избрали нового президента

5 апреля, 2019, 20:21

Заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мелпаса избрали новым президентом Всемирного банка

Об этом сообщается сайте Всемирного банка.

"Исполнительные директора прошли процедуру отбора, согласованного в 2011 году. Процесс включал открытую, прозрачную кандидатуру, где любой член Банка мог быть предложен любым исполнительным директором или губернатором через исполнительного директора. Затем была проведена тщательная проверка и всестороннее интервью исполнительными директорами господина Мелпасса", - говорится в сообщении.