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Для Всемирного банка избрали нового президента

Заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мелпаса избрали новым президентом Всемирного банка

Об этом сообщается сайте Всемирного банка.

"Исполнительные директора прошли процедуру отбора, согласованного в 2011 году. Процесс включал открытую, прозрачную кандидатуру, где любой член Банка мог быть предложен любым исполнительным директором или губернатором через исполнительного директора. Затем была проведена тщательная проверка и всестороннее интервью исполнительными директорами господина Мелпасса", - говорится в сообщении.

 

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