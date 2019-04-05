Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ из крупнокалиберного пулемета

5 апреля, 2019, 16:56

С территории Донбасса неподконтрольной Украине обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

Об этом сообщается в Twitter организация.

В ОБСЕ сообщили, что в беспилотник стреляли из крупнокалиберного пулемета у неподконтрольного Довгого 20 марта.