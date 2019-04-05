Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ из крупнокалиберного пулемета
5 апреля, 2019, 16:56
С территории Донбасса неподконтрольной Украине обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ
Об этом сообщается в Twitter организация.
В ОБСЕ сообщили, что в беспилотник стреляли из крупнокалиберного пулемета у неподконтрольного Довгого 20 марта.
По беспилотном летательном аппарате СММ дальнего радиуса действия стреляли из крупнокалиберного пулемета у неподконтрольного правительству Довгого 20 марта. pic.twitter.com/2CZQDEpu2g- OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 5 апреля 2019 г.
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