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Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ из крупнокалиберного пулемета


фото: osce.org
С территории Донбасса неподконтрольной Украине обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

Об этом сообщается в Twitter организация.

В ОБСЕ сообщили, что в беспилотник стреляли из крупнокалиберного пулемета у неподконтрольного Довгого 20 марта.

 

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