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Беларусь существенно подняла тариф на транзит российской нефти


фото: rbc
Беларусь сообщила российской компании "Транснефть", что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%

Соответствующее постановление опубликовали на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

При этом президент российской компании "Транснефть" Николай Токарев заявил, что предложение увеличить тариф на прокачку по трубопроводу "Дружба" - обычная процедура.

"У нас есть методика, согласуется тариф, и сейчас площадка переговоров об этом будет в правительстве... Повышение на 23% - это переговорная позиция Минска", - отметил он.

Повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода "Дружба" Беларусь намерена с 1 мая. В Беларуси таким образом хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта.

При этом в РФ заявили, что предложение - "достаточно спорное" и будет поводом для переговоров.

Добавим, что между РФ и Беларусью с 2010 года действует соглашение, регулирующее тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Беларусь. Соглашение предполагает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.

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