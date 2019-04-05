Анализы Зеленского: сначала обнародовали справку с одной датой, затем удалили и показали другую
5 апреля, 2019, 17:30
В медицинском заключении Владимира Зеленского дата сдачи анализов сначала была 2 апреля, затем ее исправили на 5 апреля
Об этом передает Еспресо.TV
После того как пользователи в Facebook заметили ошибку, Владимир Зеленский загрузил новое медицинское заключение с датой сдачи анализов - 5 апреля.
Пользователи также заметили разницу в размещении печатей и разные подписи в медицинском заключении.
В истории правок публикации на странице Зеленского указано, что удалили 1 элемент медианных.
Отметим, что в крови Зеленского не нашли наркотических веществ.
- Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- Петр Порошенко сдал анализы: никаких психоактивных веществ не найдено.
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