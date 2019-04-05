//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Анализы Зеленского: сначала обнародовали справку с одной датой, затем удалили и показали другую


фото: REUTERS
В медицинском заключении Владимира Зеленского дата сдачи анализов сначала была 2 апреля, затем ее исправили на 5 апреля

Об этом передает Еспресо.TV

После того как пользователи в Facebook заметили ошибку, Владимир Зеленский загрузил новое медицинское заключение с датой сдачи анализов - 5 апреля.

Пользователи также заметили разницу в размещении печатей и разные подписи в медицинском заключении.

В истории правок публикации на странице Зеленского указано, что удалили 1 элемент медианных.

Отметим, что в крови Зеленского не нашли наркотических веществ.

  • Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
  • Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Петр Порошенко сдал анализы: никаких психоактивных веществ не найдено.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать