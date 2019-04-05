Анализы Зеленского: сначала обнародовали справку с одной датой, затем удалили и показали другую

5 апреля, 2019, 17:30

В медицинском заключении Владимира Зеленского дата сдачи анализов сначала была 2 апреля, затем ее исправили на 5 апреля

Об этом передает Еспресо.TV

После того как пользователи в Facebook заметили ошибку, Владимир Зеленский загрузил новое медицинское заключение с датой сдачи анализов - 5 апреля.

Пользователи также заметили разницу в размещении печатей и разные подписи в медицинском заключении.

В истории правок публикации на странице Зеленского указано, что удалили 1 элемент медианных.

Отметим, что в крови Зеленского не нашли наркотических веществ.