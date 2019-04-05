ВимагаюЗмісту: Вакарчук призвал избирателей спрашивать кандидатов о заложниках, деоккупации и борьбе с коррупцией

5 апреля, 2019, 22:19

Украинский музыкант Святослав Вакарчук обратился к избирателям с призывом не увлекаться различными формами предвыборной агитации, а ставить кандидатам важные вопросы развития страны и возвращения оккупированных Россией территорий

Видеообращение Вакарчук опубликовал в Facebook.

"Давайте разберемся, о чем же на самом деле все говорят? Будут дебаты или не будут. Где они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор? И так происходит на протяжении всей президентской кампании: содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала. Я, как избиратель, хотел бы знать ответ на вопрос, как тот или иной кандидат в Президенты собирается внедрять в Украине верховенство права", - сказал Вакарчук.

Музыкант перечислил вопросы, ответов на которые ждет от кандидатов в президенты.

"Какая программа реформирования судебной системы? Как они собираются возвращать домой наших военнопленных и политических заключенных, находящихся сейчас в российских тюрьмах? Каким образом они собираются возвращать оккупированные Крым и Донбасс Как их полномочия и политический капитал они используют для того, чтобы заменить коррупцию равными правилам для всех? И, наконец, каким они видят будущее украинской армии и какие конкретные пути для внедрения такого видения? Я хотел бы знать это!" - отметил Вакарчук.

Певец призвал соотечественников не позволить подменить содержание президентской кампании формой и требовать конкретных ответов от кандидатов.

"Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл - формой. Требуйте у кандидатов в Президенты конкретных ответов на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма. Требуем содержания!" - подытожил Вакарчук.