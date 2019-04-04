Звездная теннисистка снялась в рекламе подгузников
Ролик Серена Уильямс выложила в Instagram.
23-кратная победительница турниров "Большого Шлема" призналась, что ее жизнь сильно изменилась, когда дочь начала ходить.
"Когда Олимпия начала ходить - жизнь изменилась кардинально. Ты просто никогда не знаешь, что твой ребенок сделает в дальнейшем. Я люблю называть ее диким ребенком, потому что ее мать такая же. Я бы сказала родителям диких детей следующее: вместо того, чтобы переживать, примите это и возьмите от этого максимум", - написала Уильямс.
Серена Уильямс вернется на корт в мае и сыграет в Открытом чемпионате Италии.
I'm officially joining the @PampersUS family because # Cruisers360 FIT is the only diaper I've found that can keep up with @OlympiaOhanian and her wild moves . Olympia is super-active (just like her mama). I never know what she'll do next but I love it because that's how babies learn and grow ! Who else has a "wild child"? Show us that you're proud of your wild ones too . #PampersPartner #WildChild
- Напомним, Серена Уильямс родила дочь в сентябре 2017 года.
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