Звездная теннисистка снялась в рекламе подгузников

4 апреля, 2019, 14:30

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс снялась вместе с дочерью в рекламе подгузников

Ролик Серена Уильямс выложила в Instagram.

23-кратная победительница турниров "Большого Шлема" призналась, что ее жизнь сильно изменилась, когда дочь начала ходить.

"Когда Олимпия начала ходить - жизнь изменилась кардинально. Ты просто никогда не знаешь, что твой ребенок сделает в дальнейшем. Я люблю называть ее диким ребенком, потому что ее мать такая же. Я бы сказала родителям диких детей следующее: вместо того, чтобы переживать, примите это и возьмите от этого максимум", - написала Уильямс.

Серена Уильямс вернется на корт в мае и сыграет в Открытом чемпионате Италии.