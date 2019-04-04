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Жириновский: выборы в Украине признаю, если победит Зеленский


фото: ntv
Основатель и глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что признает выборы в Украине при условии победы на них Владимира Зеленского

Об этом он заявил в эфире российской пропагандистской передачи "60 минут".

Жириновский заявил, что для него главное - "чтобы победил не Порошенко, против которого весь мир и Европа".

Он добавил, что поддерживает Зеленского, ибо "молодой, честный, чистый и энергичный", а также потому, что его также зовут Владимир, "Ленин был Владимиром и в Кремле у нас сидит Владимир".

 

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