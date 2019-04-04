Жириновский: выборы в Украине признаю, если победит Зеленский
4 апреля, 2019, 14:41
Основатель и глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что признает выборы в Украине при условии победы на них Владимира Зеленского
Об этом он заявил в эфире российской пропагандистской передачи "60 минут".
Жириновский заявил, что для него главное - "чтобы победил не Порошенко, против которого весь мир и Европа".
Он добавил, что поддерживает Зеленского, ибо "молодой, честный, чистый и энергичный", а также потому, что его также зовут Владимир, "Ленин был Владимиром и в Кремле у нас сидит Владимир".
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-