За март международные резервы Украины выросли на $400 млн

4 апреля, 2019, 17:20

В марте 2019 года уровень международных золотовалютных резервов Украины увеличился на 2,1% или на $400 млн

Такие данные приводит Национальный банк Украины.

В НБУ отмечают, что международные резервы выросли в основном благодаря поступлениям валюты в Украину от заимствований под гарантии Всемирного банка (на 512 млн евро) и средств от выпуска Украиной еврооблигаций ($357,1 млн).

Также благодаря благоприятной ситуации на рынке Нацбанк в марте купил $162,2 миллиона на межбанковском валютном рынке, говорится в сообщении:

"В марте предложение валюты было выше спроса благодаря прежде всего благоприятной внешней ценовой конъюнктуре для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильным поступлениям экспортной выручки, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги".

В НБУ добавляют, что уровень валютных резервов пока покрывает 3,4 месяца будущего импорта (безопасным считается уровень в 3 месяца).

В марте международные резервы Украины выросли на сумму более 400 млн. Долларов США. Рост произошел благодаря получению средств под гарантии Всемирного банка и благоприятной ситуации на валютном рынке: https://t.co/x871DQKHAR # НБУ pic.twitter.com/Rokos4rQ7K - NationalBankUkraine (@NBUkraine) April 4, 2019