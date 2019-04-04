За март международные резервы Украины выросли на $400 млн
Такие данные приводит Национальный банк Украины.
В НБУ отмечают, что международные резервы выросли в основном благодаря поступлениям валюты в Украину от заимствований под гарантии Всемирного банка (на 512 млн евро) и средств от выпуска Украиной еврооблигаций ($357,1 млн).
Также благодаря благоприятной ситуации на рынке Нацбанк в марте купил $162,2 миллиона на межбанковском валютном рынке, говорится в сообщении:
"В марте предложение валюты было выше спроса благодаря прежде всего благоприятной внешней ценовой конъюнктуре для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильным поступлениям экспортной выручки, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги".
В НБУ добавляют, что уровень валютных резервов пока покрывает 3,4 месяца будущего импорта (безопасным считается уровень в 3 месяца).
В марте международные резервы Украины выросли на сумму более 400 млн. Долларов США. Рост произошел благодаря получению средств под гарантии Всемирного банка и благоприятной ситуации на валютном рынке: https://t.co/x871DQKHAR # НБУ pic.twitter.com/Rokos4rQ7K- NationalBankUkraine (@NBUkraine) April 4, 2019
- Напомним, в 2018 году международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума и составили $ 20,8 млрд.
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