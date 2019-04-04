Из-за новых экологических норм в ЕС автопроизводители потеряют более 7 млрд евро
Об этом со ссылкой на прогнозы аналитиков банка UBS AG сообщает ЭП.
Новая норма установлена на уровне 95 грамм выбросов CO2 на километр пройденного пути до 2021 года. Чтобы ей соответствовать, автопроизводители должні придумать, как снизить выхлопы примерно на 20% с текущих уровней.
Сейчас, по словам аналитика UBS Патрика Хуммель, ни одна компания не отвечает новой норме.
Ожидается, что от изменения нормативов больше всего пострадает Peugeot, потеряв около 25% прибыли в расчете на акцию.
Прибыль Fiat Chrysler может сократиться на 20% на акцию, Volkswagen - на 13%, Renault - на 10%.
За превышение нормы автопроизводители могут быть оштрафованы на 95 евро за каждый грамм CO2 сверх установленного лимита, умноженные на количество проданных в Европе автомобилей.
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- Напомним, Европейский парламент одобрил новые требования к выбросам углекислого газа новыми легковыми автомобилями. Согласно утвержденному плану, новые автомобили должны уменьшить объемы выбросов на 37,5% к 2030 году
- Также с 2022 автопроизводители должны будут оборудовать автомобили, которые продаются на территории ЕС, "черными ящиками" и системами автоматического удержания на полосе.
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