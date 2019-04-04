Из-за новых экологических норм в ЕС автопроизводители потеряют более 7 млрд евро

4 апреля, 2019, 16:08

Прибыли крупнейших автопроизводителей Европы могут сократиться на 7,4 млрд евро из-за введения ЕС новой цели по выхлопам углекислого газа

Об этом со ссылкой на прогнозы аналитиков банка UBS AG сообщает ЭП.

Новая норма установлена ​​на уровне 95 грамм выбросов CO2 на километр пройденного пути до 2021 года. Чтобы ей соответствовать, автопроизводители должні придумать, как снизить выхлопы примерно на 20% с текущих уровней.

Сейчас, по словам аналитика UBS Патрика Хуммель, ни одна компания не отвечает новой норме.

Ожидается, что от изменения нормативов больше всего пострадает Peugeot, потеряв около 25% прибыли в расчете на акцию.

Прибыль Fiat Chrysler может сократиться на 20% на акцию, Volkswagen - на 13%, Renault - на 10%.

За превышение нормы автопроизводители могут быть оштрафованы на 95 евро за каждый грамм CO2 сверх установленного лимита, умноженные на количество проданных в Европе автомобилей.

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