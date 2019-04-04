Из-за непунктуальности продажи Tesla упали на 31%

4 апреля, 2019, 14:33

Американская компания Tesla Inc. сократила продажи новых электромобилей за первый квартал 2019 на 31% относительно предыдущих трех месяцев из-за задержек в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает ЭП .

За первые три месяца года Tesla поставила около 63 тыс. машин, включая 50,9 тыс. Model 3, а также 12,1 тыс. Model S и Model X.

Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали в среднем сокращение до 73,5 тыс. автомобилей, вместе с Model 3 - до 54,6 тыс.

Однако относительно января-марта 2018 г. объем продаж более чем удвоился.

Давление на спрос оказывает сворачивание мер господдержки электромобилей, в результате чего размер субсидии снизился до $3750 с $7500. На начало 2020 года США окончательно откажутся от госсубсидий. Кроме того, компания испытывала трудности с первыми поставками электромобилей на зарубежные рынки.

Tesla подтвердила прогноз, согласно которому она планирует поставить по итогам всего 2019 от 360 тыс. до 400 тыс. автомобилей.

В первом квартале компания выпустила 77,1 тыс. электромобилей (на 11% меньше показателя за четвертый квартал), в том числе 62,95 тыс. Model 3 и 14,15 тыс. более дорогих Model S и Model X.

Менее значительные, чем ожидалось, поставки автомобилей в январе-марте и снижение цен окажут негативное влияние на квартальную чистую прибыль компании, отмечается в сообщении Tesla.

Котировки акций автопроизводителя выросли на 2,1% по итогам торгов в среду и не изменились по итогам дополнительной сессии.