Из-за непунктуальности продажи Tesla упали на 31%
Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает ЭП .
За первые три месяца года Tesla поставила около 63 тыс. машин, включая 50,9 тыс. Model 3, а также 12,1 тыс. Model S и Model X.
Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали в среднем сокращение до 73,5 тыс. автомобилей, вместе с Model 3 - до 54,6 тыс.
Однако относительно января-марта 2018 г. объем продаж более чем удвоился.
Давление на спрос оказывает сворачивание мер господдержки электромобилей, в результате чего размер субсидии снизился до $3750 с $7500. На начало 2020 года США окончательно откажутся от госсубсидий. Кроме того, компания испытывала трудности с первыми поставками электромобилей на зарубежные рынки.
Tesla подтвердила прогноз, согласно которому она планирует поставить по итогам всего 2019 от 360 тыс. до 400 тыс. автомобилей.
В первом квартале компания выпустила 77,1 тыс. электромобилей (на 11% меньше показателя за четвертый квартал), в том числе 62,95 тыс. Model 3 и 14,15 тыс. более дорогих Model S и Model X.
Менее значительные, чем ожидалось, поставки автомобилей в январе-марте и снижение цен окажут негативное влияние на квартальную чистую прибыль компании, отмечается в сообщении Tesla.
Котировки акций автопроизводителя выросли на 2,1% по итогам торгов в среду и не изменились по итогам дополнительной сессии.
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Напомним, Tesla с февраля начинает продажи своей линейки электромобилей Model 3 по всему Европейскому Союзу после получения одобрения от голландского агентства по автомобильным перевозкам RDW.
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Американский производитель электромобилей Tesla сокращает количество постоянных работников компании по всему миру на 7%.
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