Взрыв автомобиля в Киеве: в ГПУ заявили, что это теракт против спецслужащего
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, передает "Украинская правда".
Правоохранители заявили, что "неустановленное лицо" утром 4 апреля, около 3 часов 17 минут, пыталось установить взрывчатку.
"Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства указанное лицо (подрывник - ред.) получило многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести от которых скончалось в больнице не приходя в сознание", - отметили в прокуратуре.
Соответствующие сведения внесли в реестр досудебных расследований.
Следствие ведет Главное управление Национальной полиции в Киеве, процессуальное руководство поручено Главной военной прокуратуре.
Сейчас правоохранители не уточняют, сотрудник какой именно спецслужбы был целью возможного теракта.
- Напомним, что 4 апреля в 02:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса, 6А взорвали автомобиль "Шевроле Авео".
- В СМИ сообщили, что авто принадлежит офицеру украинских спецслужб, который принимал активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе
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