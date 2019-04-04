Взрыв автомобиля в Киеве: в ГПУ заявили, что это теракт против спецслужащего

4 апреля, 2019, 16:00

В Киеве совершили покушение на террористический акт в отношении сотрудника спецслужбы путем попытки заминировать его автомобиль

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, передает "Украинская правда".

Правоохранители заявили, что "неустановленное лицо" утром 4 апреля, около 3 часов 17 минут, пыталось установить взрывчатку.

"Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства указанное лицо (подрывник - ред.) получило многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести от которых скончалось в больнице не приходя в сознание", - отметили в прокуратуре.

Соответствующие сведения внесли в реестр досудебных расследований.

Следствие ведет Главное управление Национальной полиции в Киеве, процессуальное руководство поручено Главной военной прокуратуре.

Сейчас правоохранители не уточняют, сотрудник какой именно спецслужбы был целью возможного теракта.