Взрыв автомобиля в Киеве: Минобороны не подтверждает принадлежность к военной разведке владельца авто

4 апреля, 2019, 13:29

Министерство обороны Украины не может подтвердить или опровергнуть принадлежность к военной разведки владельца авто, которое взорвалось ночью в Киеве

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы не располагаем информацией о лице, которое считают сотрудником военной разведки. Существует много подразделений (силовых ведомств, - Ред.), где могут работать разведчики", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, что ранее на своей странице в Facebook советник главы СБУ Ярослав Антоняк написал, что это авто украинского разведчика: "Интересный такой сепарок пробовал украинского разведчика взорвать. Тигр-ягуар, солнце-маори. Но бывают и неконтролируемые подрывы. И без рук остаются сами подрывники ".

4 апреля в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса, 6А взорвали автомобиль "Шевроле Авео". В СМИ сообщили, что авто принадлежит офицеру украинских спецслужб, который принимал активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе